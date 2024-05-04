"خارج بيراميدز".. أسامة نبيه يكشف مصير نجله من العودة إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

فجر أسامة نبيه نجم ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير نجله من العودة من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء، بعد رحيله إلى بيراميدز في الموسم الماضي.

وترغب إدارة نادي الزمالك في الخروج من أزمة إيقاف القيد التي ضربت القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة، بسبب شكوى المغربي خالد بوطيب.

- مصير يوسف أسامة نبيه من العودة إلى الزمالك

وأكد أسامة نبيه في تصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" لدي أحلام كبيرة في الفترة القادمة ودائما أحاول تحقيق كل الأهداف التي أخطط لها".

وتابع:" أتمنى العودة من جديد إلى صفوف نادي الزمالك بيتنا الكبير، ويالطبع يوسف لديه رغبة دائما في العودة للزمالك وهو يملك أحلام وطموح كبير".

وأختتم:" لدينا اتفاق وعقد ساري مع فريق محترم، نادي بيراميدز ونجلي لديه حلم في مسيرته القادمة".

