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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد شكري، لاعب الأهلي السابق ودياموند الحالي أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي سيظهر بشكل مختلف مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

نحم الأهلي السابق: أفضل فترات مسيرتي كانت مع المصري.. وهذا اللاعب سيظهر بشكل مختلف مع حسام حسن في المنتخب



وقال أحمد شكري في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أفضل فترات مسيرتي كانت مع المصري، لأن حسام حسن، المدير الفني حينها كان يعاملنا جيدًا، ولكن بعض اللاعبين لا يريدون الإبداع من اللاعبين.. الأهلي أيضًا كان أفضل أيام حياتي".



وأضاف: "حسام حسن لا أدافع عنه، ولكن أقول الحقيقة من وجهة نظري، البعض يقول عنه إنه يتميز بالحماس فقط، لكن أنظروا لتدريباته، فهو يعتمد على النواحي الفنية".



وتابع: "محمد صلاح مع حسام حسن سيكون لاعب مختلف، حسام حسن لا يصنع الأزمات مع اللاعبين الكبار، بل هو يعتمد عليهم بشكل أكبر، وستجدونه يحتوي قادة المنتخب".

وأكمل: "الظروف الأسرية دفعتني لمغادرة المصري، حيث كان حسام حسن يحب خوض المعسكرات الطويلة".



وواصل: "تواجدت مع المدرب حلمي طولان في 3 فترات، هو شخصية رائعة خارج كرة القدم، لكنني رفضت عرضه للانتقال إلى الاتحاد، لكنه جاء إلي بعد ذلك في إنبي".



وأتم أحمد شكري تصريحاته قائلًا: "بعدها قرر حلمي طولان استبعادي من المباريات، هو لم يكن مقتنعًا بي في سموحة، لكنني دفعته لأن يشركني في المباريات".

