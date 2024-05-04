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أحمد جودة - القاهرة - البلاستيك وبنها من يحسم الصعود في الجولة الاخيرة بدوري القسم الثالث

تنطلق اليوم السبت الساعة الرابعة والنصف عصرًا منافسات الجولة السادسة والعشرين الجولة الاخيرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، بإقامة 5 مباريات ..



1- البلاستيك مع الماظة



على ملعب نادي البلاستيك يسعي فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة احمد عبد الغني برصيد 58 نقطة للفوز للصعود للقسم الثاني في لقائه مع فريق الماظه الهابط للدوري القسم الرابع بقيادة رمضان عبد الستار برصيد 21 نقطة.



وحقق فريق البلاستيك الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.



2- بنها مع شباب بطا



على ملعب نادي بنها ودربي بنها بين فريق بنها وصيف المجموعة بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 58 نقطة مع فريق شباب بطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة شريف رضا برصيد 25 نقطة.



ويسعي فريق بنها للفوز والصعود في حالة تعثر فريق البلاستيك.



وحقق فريق بنها الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

3- المطرية مع شباب طوخ

على ملعب نادي المطرية يلتقي فريق المطرية صاحب المركز التاسع بقيادة احمد البدري برصيد 29 نقطة مع فريق شباب طوخ صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو جلال برصيد 49 نقطة.

حقق فريق شباب طوخ الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



4- المرج مع بهتيم



على ملعب نادي المرج يواجه فريق المرج صاحب المركز الرابع بقيادة محمد شعرواي برصيد 39 نقطة فريق بهتيم

صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ياسر عمر برصيد 25 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



5-القناطر الخيريه مع اسكو

على ملعب نادي القناطر يلعب فريق القناطر الخيريه صاحب المركز العاشر بقيادة محمود طه برصيد 28 نقطة مع فريق أسكو صاحب المركز الثامن بقيادة أشرف ابو رجيلة برصيد 30 نقطة.



وحقق فريق اسكو الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



6- شباب ابو السعود مع هليوبوليس

على ملعب شباب ابو السعود يخوض فريق شباب ابو السعود متذيل المجموعه بقيادة تامر الباشا برصيد 10 نقاط آخر مباراته في دوري القسم الثالث بعد هبوطة إلي دوري القسم الرابع مع فريق هليوبوليس صاحب المركز السابع بقيادة وليد جابر برصيد 32 نقطة.



وحقق فريق هليوبوليس الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.



7- الطيران مع شباب قليوب

على ملعب نادي الطيران يلعب فريق الطيران صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عباس برصيد 35 نقطة مع فريق شباب قليوب صاحب المركز السادس بقيادة احمد عبد النبي برصيد 34 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

.ترتيب المجموعة

1-البلاستيك 58 نقطة

2-بنها 58 نقطة

3-طوخ 49 نقطة

4-المرج 39 نقطة

5-الطيران 35 نقطة

6- شباب قليوب 34 نقطة

7- هليوبوليس 31 نقطة

8-اسكو 30 نقطة

9- المطرية 29 نقطة

10-القناطر الخيريه 28نقطة

11- شباب بطا 25 نقطة

12-بهتيم 25نقطة

13-ألماظة 21 نقطة

14-أبوالسعود 10 نقاط