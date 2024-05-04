نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل المزيد.. برشلونة يتخلى عن دينامو الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن مصير جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب المعلومات الواردة من التقارير الصحفية، فإن برشلونة سبق وأكد أن هناك خمسة من نجوم الفريق لن يتم المساس بهم، ومن بين هؤلاء الخمسة اللاعب بيدري لاعب الفريق.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها برشلونة فقد قرر التخلي عن أحد اللاعبين الذين قال أنهم لن يخرجوا من قلعة الكامب نو ومن أبرزهم بيدري.

ويخطط برشلونة إلى التخلي عن بيدري الفترة المقبلة من أجل التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويحظى بيدري باهتمام عدد من الأندية على رأسهم كل من نادي ليفربول ونادي أرسنال الإنجليزي اللذان يخططان إلى ضم جوهرة وسط البرسا.