الرياضة

محمود متولي يسجل الهدف الثاني في شباك الجونة

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أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني  من والجونة وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".


وسجل محمود متولي هدف المباراة الثاني بعد دربكة في منطقة جزاء ليسجل  محمود متولي هدف المباراة الثاني في الدقيقة 62 من عمر المباراة.


وكان  إمام عاشور  قد سجل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة 37 من عمر اللقاء عقب تمريرة من حسين الشحات ليسدد إمام عاشور في المرمى.


تشكيل الأهلي أمام الجونة:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: كريم نيدفيد  - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور


الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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