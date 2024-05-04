نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارلو أنشيلوتي: مواجهة بايرن ميونخ تهمنا أكثر من الاحتفال بلقب الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إن فريقه يركز بشكل أساسي على المواجهة المقبلة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، مما يعني أن احتفالهم بإمكانية التتويج بلقب الدوري الإسباني يبقى محدودًا، جاءت تصريحات أنشيلوتي بعد فوز الفريق على قادش بثلاثة أهداف دون رد في الدوري الإسباني.

تصريحات أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد

على الرغم من إمكانية تتويج ريال مدريد بلقب الليجا في نفس اليوم في حال تعثر برشلونة في مباراتهم أمام جيرونا، فإن أنشيلوتي يرى أن الأهمية تكمن في المباراة القادمة أمام بايرن ميونخ. في تصريحاته لصحيفة "ماركا"، أشاد أنشيلوتي بأداء الفريق في الدوري الإسباني قائلًا: "قدمنا موسمًا مذهلًا، ارتكبنا أقل قدر من الأخطاء ونحن نستحق الصدارة".

وأضاف أنهم يعيشون في ترقب للمباراة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعبين مركزون على الاستعداد بشكل جيد لها. وتحدث أيضًا عن أهمية الحفاظ على التركيز والهدوء قبل المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى لتقديم أداء مميز أمام بايرن ميونخ.

وفيما يتعلق بالتتويج المحتمل بلقب الدوري، أكد أنشيلوتي أن الفريق لا يفكر في ذلك الآن، بل هم مركزون فقط على المباراة القادمة. وتحدث عن أهمية هدف بيلينجهام في مباراة ضد برشلونة الذي وضع الفريق في موقع مميز بالصدارة.

وختم أنشيلوتي حديثه بالتأكيد على جاهزية بيلينجهام للمشاركة في المباراة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتوقع أداء جيدًا منه.

وفي الختام، أكد أنشيلوتي أنهم سيحتفلون بالتتويج إذا حدث ذلك، ولكن يركزون حاليًا على التحضير لمباراة بايرن ميونخ، وأنهم لن ينشغلوا بسيناريوهات مختلفة مثل نتائج مباريات الفرق الأخرى.