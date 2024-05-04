نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل سلسلة انتصاراته بثلاثية أمام الجونة في ليلة الاحتفال بـ علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي أمام الجونة ضمن منافسات الجولة الحادي والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتفوق المارد الأحمر بثلاثية نظيفة ليواصل مشواره الايجابي بالفوز والدفاع عن لقبه.

أحداث مباراة الأهلي والجونة

استطاع إمام عاشور تسجيل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة 37 من عمر اللقاء عقب تمريرة من حسين الشحات ليسدد إمام عاشور في المرمى ويضع الأهلي في المقدمة.

وضاعف محمود متولي النتيجة برأسية بعد دربكة في منطقة جزاء ليسجل محمود متولي هدف المباراة الثاني في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وأضاف محمود كهربا الهدف الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة نتيجة احتساب ركلة جزاء بعد عرقلة حسين الشحات.

الأهلي احتل المركز العاشر برصيد 27 نقطة من 13 مباراة، بينما تجمد الجونة عند المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

معلول قائد الأهلي

وشهد اللقاء ارتداء علي معلول شارة القيادة لأول مرة في تاريخ محترفين المارد الأحمر بعد مغادرة كريم نيدفيد.