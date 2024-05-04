محمود متولي رجل مباراة الأهلي والجونة في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب الجونة وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

محمود متولي رجل مباراة الأهلي والجونة

وحصد محمود متولي لاعب النادي الأهلي جائزة رجل المباراة بعد عودة للمشاركة في منافسات الدوري بعد غياب 341 يوم عن التواجد في مباريات الفريق.

وكان متولي قد سجل الهدف الثاني في مباراة اليوم بعد رأسية ذهبية في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.