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أحمد جودة - القاهرة - يرغب عشاق مشاهدة كتيبة بيب جوارديولا في معرفة موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بعد الفوز أمام وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدف مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بعد الفوز أمام وولفرهامبتون

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فولهام يوم السبت المقبل 11-5-2024 على ملعب "كرافن كواتيج"، وذلك في إطار الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وفولهام يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون يوم السبت المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.