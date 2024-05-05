الرياضة

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. ريال مدريد يحسم الليجا ومعلول يرتدي شارة الأهلي وسام مرسي يصعد للبريميرليج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. ريال مدريد يحسم الليجا ومعلول يرتدي شارة وسام مرسي يصعد للبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ريال مدريد يُتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه، اليوم السبت، بعد خسارة برشلونة أمام جيرونا برباعية مقابل هدفين.

وكان نادي ريال مدريد قد حقق فوزا هاما أمام قادش، مساء اليوم السبت، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات بطولة الدوري، لينفرد الملكي بصدارة ترتيب الليجا بـ87 نقطة.

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بقيادة سام مرسي.. إيبسويتش تاون يعود إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عامًا

عاد فريق إيبسويتش تاون للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد غياب دام لمدة 22 عام عن التواجد بين الكبار.

ورفع المصري سام مرسي قائد إيبسويتش تاون الكأس احتفالا بالتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز،  بعد الانتصار على هادرسفيلد بنتيجة 2-0، ليحتل المركز الثاني في الترتيب ويضمن التأهل مباشرة إلى الـ "بريميرليغ".

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حمدي فتحي يحصد أولى بطولاته مع الوكرة بالفوز بكأس قطر

تمكن الدولي المصري حمدي فتحي من حصد أولى ألقابه مع فريق الوكرة القطري بعدما إنتقل إليه مطلع الموسم الحالي قادما من ناديه السابق الأهلي المصري بعدما تغلب الوكرة على الريان بهدف في المباراة النهائية لكأس قطر التي أقيمت على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل الرياضي.

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الأهلي يواصل سلسلة انتصاراته بثلاثية أمام الجونة في ليلة الاحتفال بـ علي معلول

انتهت منذ قليل أحداث أمام الجونة ضمن منافسات الجولة  الحادي والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتفوق المارد الأحمر بثلاثية نظيفة ليواصل مشواره الايجابي بالفوز والدفاع عن لقبه.

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أول تعليق من علي معلول بعد إرتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة

علق التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي، على ارتداء شارة القيادة لأول مرة في تاريخه وذلك خلال مباراة فريقه مع الجونة بمسابقة الدوري المصري، مساء السبت.

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سيدات طائرة الزمالك يحافظن على لقب إفريقيا أمام الأهلي ويتأهلن لمونديال الأندية

تُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة إفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، في نهائي البطولة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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