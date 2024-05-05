مريم متولي: لم أطلب العودة لطائرة الأهلي.. هم من تواصلوا معنا لإعادتنا

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت مريم متولي، لاعبة فريق الزمالك للكرة الطائرة، أنها كانت تثق بالتتويج ببطولة إفريقيا أمام الأهلي.

مريم متولي: مباراة الأهلي كانت صعبة وجمهور الزمالك ساندنا

وقالت مريم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنا نثق في الفوز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة، مباراة الأهلي كانت صعبة لكن جمهور الزمالك ساندنا بقوة".

وتابعت: "عودة أحمد فتحي لقيادة فريق الطائرة أحدث الفارق معنا بشكل واضح، وفخورة بأن البطولة هي اللقب الأول لألعاب الصالات في الزمالك هذا الموسم".

وأتمت: "لم اطلب العودة للأهلي مرة أخرى ومن يملك دليلا على ذلك فليظهره، هم من يتواصلوا معنا لمحاولة إعادتنا".