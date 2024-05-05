نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو وردة يوضح سبب رغبته في التواصل مع حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو وردة، أنه يحرص دائمًا على التواصل مع لاعبي منتخب مصر مثل محمد صلاح والنني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه.

عمرو وردة: لم أنجح في التواصل مع حسام حسن

أضاف عمرو وردة في تصريحاته لبرنامج الكابتن عبر قناة “دي إم سي”، أنه أخطأ سابقًا ويجب أن يسامحه الناس قائلًا: “ربنا بيسامح ولكن الناس مصممة تواصل النقد”.

وكشف وردة، أنه حاول التواصل مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن ولكن لم ينجح وأنه سبق وتدرب في الاتحاد السكندري مع التوأم وأنه يدعمهم ويساندهم.

وذكر أنه حاول التواصل مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، ليطلب منهم الفرصة وأن يثقوا فيه لأن حتي مع هيكتور كوبر لم يلعب في مركزه وأنه كان أمامه فرصة للعب للمنتخب اليوناني وهو صغير ولكنه رفض لرغبته في تمثيل مصر.