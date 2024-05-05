نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتأهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره سموحة، مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره الموج الأزرق ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري

يستعد لاعبو فريق الزمالك، لملاقاة سموحة، مساء اليوم الأحد، الموافق 5 من شهر مايو الجاري، على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

تعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.