نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 5- 5- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباريات الليجا في الموسم الحالي والذي تكون فيه العديد من المباريات القوية أبرزها كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

حسم ريال مدريد، لقب الدوري الإسباني الذي يحتل صدارته برصيد 87 نقطة بينما يحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 74 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

يستعرض لكم موقع “دوت الخليج الرياضي” فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 5- 5- 2024:

1- ريال مدريد 87 نقطة

2 - برشلونة 73 نقطة

3- جيرونا 71 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 64 نقطة

5- أتلتيك بلباو 61 نقطة

6 - ريال سوسيداد 54 نقطة

7 - ريال بيتيس 49 نقطة

8 - فالنسيا 47 نقطة

9 - فياريال 45 نقطة

10 - خيتافي 43 نقطة

11 - اوساسونا 39 نقطة

12 - ديبورتيفو ألافيس 38 نقطة

13 - إشبيلية 38 نقطة

14 - لاس بالماس 37 نقطة

15 - رايو فاليكانو 34 نقطة

16 - ريال مايوركا 32 نقطة

17 - سلتا فيجو 31 نقطة

18 - قادش 26 نقطة

19 - غرناطة 21 نقطة

20 - ألميريا 14 نقطة