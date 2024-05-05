نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب سيدات طائرة الزمالك بعد التتويج ببطولة إفريقيا أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد فتحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات "، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للعام الثاني على التوالي.

وفاز طائرة الزمالك "سيدات" على الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما في نهائي بطولة إفريقيا للأندية، ليتأهل الأبيض لكأس العالم للأندية.

مدرب الزمالك: بطولة إفريقيا كانت بمثابة تحدي خاص لي

أكد "فتحي"، أن بطولة إفريقيا كانت بمثابة تحدي خاص له وللفريق، حتى يثبت للجميع أن الزمالك عاد لمكانته الطبيعية وإعتلاء منصات التتويج، وهذا هو المتعارف عن الفارس الأبيض.

وأشاد المدير الفني، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبات الفريق خلال منافسات البطولة، منذ لقاءات دور المجموعات حتى نهائي البطولة.

وأوضح المدير الفني، أن الفريق استطاع التغلب على جميع المنافسين، ليحصد لقب إفريقيا عن جدارة واستحقاق.

واختتم فتحي: "تصريحاته، أنه يهدي لقب البطولة إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تساند الفريق خلال الفترة الماضية".