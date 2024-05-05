نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة خلاف ثنائي الأهلي مع كولر بعد مواجهة الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتصارًا كبيرًا أمام نظيره نادي الجونة، بثلاثة أهداف دون رد ضمن مؤجلات القلعة الحمراء في دوري نايل 2023-2024.

حقيقة صدام نجوم الأهلي مع كولر

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" البعض يتحدث أن كولر بدء في استفزاز كهربا بسبب مشاركته في أوقات قليلة بالمباريات وهذا ليس طبيعي مع كهربا بسبب قدرات اللاعب، والبعض قال ان اللاعب عبر عن غضبه".

وتابع: "احتفال كهربا وشكله من لحظة نزوله يؤكد أن كل هذه الأحاديث ليست صحيحة".

وواصل: "كهربا قال لي نصا، هذا الدرس قد مضى أشارك دقيقة أو نصف ساعة أن موجود داخل الأهلي وملتزم، وقت ان تتيح لي فرصتي سأتمسك بها جيدا ولن أفتعل أي مشاكل".

وأشار: "البعض يريد أن يشتت كهربا ويأخذه إلى طريق الأزمات ولكن هو لن يخوض في تلك الطرق".

وأكمل: "انتشرت أنباء عن غضب الشحات ووجود صدام مع المدير الفني وذلك ما لم يظهر خلال مباراة اليوم".