"بديلًا لـ طارق حامد".. قائد الأهلي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك معه

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسام عاشور، قائد النادي الأهلي السابق، عن مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات نادي الزمالك لضمه عقب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء، بعد اشتعال أزمة تجديد تعاقده في ذلك الوقت.

وحقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا أمام نظيره الجونة، بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مؤجلات القلعة الحمراء في الدوري المصري الممتاز.

مفاوضات الزمالك وحسام عاشور

أكد حسام عاشور في تصريحاته عبر شاشة ام بي سي مصر مع مدحت شلبي: "بعد مشكلتي مع الأهلي وإعلان رحيلي، تحدث معي مسؤول من داخل نادي الزمالك".

وتابع: "أحد أعضاء مجلس الإدارة داخل نادي الزمالك تحدث معي لختام مسيرتي داخل القلعة البيضاء، ورفضي جاء بسبب احترامي لتاريخي داخل النادي الأهلي".

وأشار: "الأمر لا يمس نادي الزمالك نهائيا واحترمهم بشكل كبير ولكن كنت أنظر إلى جماهير الفريق".

واختتم: "عرضوا عليا مبالغ ضخمة وكنت سأضمن اللعب أساسيا بعد رحيل طارق حامد في ذلك الوقت".