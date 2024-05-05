نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة بين ليفربول وتوتنهام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 5- 5- 2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الأحد الموافق 5 مايو الجاري، مباريات قوية ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي، وتعد أبرزهم مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم



تشيلسي ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 1

برايتون ضد أستون فيلا، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 2

ليفربول ضد توتنهام، في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 1

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.