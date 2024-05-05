نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر؟.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد 5- 5- 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق 5 مايو الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم
تشيلسي ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 1
برايتون ضد أستون فيلا، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 2
ليفربول ضد توتنهام، في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 1
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
1- إيرلينج هالاند، 25 هدفًا.
2- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 20 هدفًا.
3- كول بالمر، تشيلسي، 20 هدفًا.
4- أولي واتكينز، أستون فيلا، 19 هدفًا.
5- دومينيك سولانكي، بورنموث، 18 هدفًا.
6- محمد صلاح، ليفربول، 17 هدفًا.
7- بوكايو ساكا، آرسنال، 16 هدفًا.
8- سون هيونج مين، توتنهام، 16 هدفًا.
9- فيل فودين، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.
10- جارود بوين، وست هام، 16 هدفًا.