نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر؟.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد 5- 5- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق 5 مايو الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

تشيلسي ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 1

برايتون ضد أستون فيلا، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 2

ليفربول ضد توتنهام، في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 1

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

1- إيرلينج هالاند، 25 هدفًا.

2- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 20 هدفًا.

3- كول بالمر، تشيلسي، 20 هدفًا.

4- أولي واتكينز، أستون فيلا، 19 هدفًا.

5- دومينيك سولانكي، بورنموث، 18 هدفًا.

6- محمد صلاح، ليفربول، 17 هدفًا.

7- بوكايو ساكا، آرسنال، 16 هدفًا.

8- سون هيونج مين، توتنهام، 16 هدفًا.

9- فيل فودين، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.

10- جارود بوين، وست هام، 16 هدفًا.

