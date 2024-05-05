نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد حاسم بشأن تراجع بايرن ميونخ عن إقالة توخيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجاهل مسؤولو نادي بايرن ميونخ، التعليق على آخر مستجدات ملف البحث عن مدبدير فني جديد لقيادة الفريق البافاري خلفًا لتوماس توخيل الذي سيغادر بنهاية الموسم الجاري.

حقيقة بقاء توخيل مع بايرن ميونخ

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن نادي بايرن ميونخ لم يعلق بشأن ما إذا كانت أحداث الأسابيع القليلة الماضية وقرار رانجنيك بالبقاء مع النمسا قد غير من موقف إقالة توماس توخيل.

وأشارت نقلًا عن مصدر مقرب من توخيل، طلب عدم الكشف هويته، أنه لا صحة للتقارير التي تفيد بأنه قد يبقى في النادي.

ويواصل نادي بايرن ميونخ، العمل من خلال قائمتهم المختصرة للمدربين، لاختيار بديل توماس توخيل في أقرب.

ورفض مسؤولو بايرن ميونخ، التعليق عندما سُئلوا من قبل ما إذا كان إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد موضع اهتمام.