نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يطارد صفقة شبه مستحيلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينوي نادي برشلونة، عودة لاعبه السابق في فترة سوق الانتقالات الصيفية وذلك يأتي ضمن خطط الإدارة لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

برشلونة يريد عودة تشافي سيمونز

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة طلبت من المدير الرياضي ديكو التفاوض من أجل عودة اللاعب السابق تشافي سيمونز، المتواجد حالياَ بصفوف لايبزيج معارًا من باريس سان جيرمان.

وأشارات الصحيفة الإسبانية إلى أن عملية عودة تشافي تبدو صعبة وهناك عدة عقبات، أهمها أن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان قد يُريد بقاءه.

ويأتي سعر تشافي المرتفع ضمن صعوبات الصفقة، وقد يُفكر برشلونة في الإعارة مع خيار شراء مرتفع ولكن حتى هذه الفكرة صعبة التحقيق.

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا قرر نادي باريس سان جيرمان، إعارة اللاعب تشافي فإن لايبزيج له الأفضلية في استعارته.