نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة أمام الزمالك في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة دورى نايل.



وجاء التشكيل كالآتى:



حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: أبو بكر ليادى، بركات حجاج، جستياس ارثر، طارق علاء.

خط الوسط: دوكو دودو، عمرو قلاوه، أحمد كناريا، عمر قلاوه، أحمد خالد، إسلام جابر.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد أشرف، محمد المغربى، لحسن دهدوه، محمد سعيد " مكرونه"، مصطفى البدرى، فادى فريد، مصطفى ميدو، جونيور أجاى، الحبيب حسن.

ويحتل سموحه المركز الثامن برصيد 28 نقطة بينما يأتى الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

