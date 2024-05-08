نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكاسب الأهلي من الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، ان الأهلي حقق مكاسب كثيرة بعد الانتصار على الاتحاد السكندري، ومنها اراحة بعض اللاعبين وتجربة البدائل، بالإضافة لحصد النقاط الثلاث، مشيرا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني تخطي مرحلة الخسارة من الزمالك، وتحقق له الكثير من المكاسب منها الصعود لنهائي البطولة، والاستمرار في الانتصارات.

مكاسب الأهلي من الفوز على الاتحاد

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الفوز منح الأهلي دفعة كبيرة أيضا، خصوصا مع اراحة لاعبين مؤثرين، وتجربة آخرين، وظهور أكثر من لاعب بمستوى طيب".

وأضاف: "أصبحنا نتحدث عن المشكلات فقط في كرة القدم المصرية، هناك أزمات كثيرة، ومعظم بطولات الناشئين اصبحت فرق استثمارية وكل لاعب يدفع مقابل مالي من أجل الانضمام لفريق معين، ولو كان ذلك يحدث في الماضي لما كان ظهر هؤلاء النجوم من الأقاليم، والبعض يدفع 10 الف جنيه لقيد نجله في فريق معين، هناك 5 فرق من بين 12 نادي اصبحوا استثمار، ولا يوجد لاعب منهم يصلح للانضمام لاي منتخب".

وزاد: "هناك حالة تذبذب كبير في حالة اللاعبين داخل الدوري المصري، ونتائج الفرق تختلف من جولة لآخرى".

وواصل: "طارق العشري فاجئ كولر بأنه لم يغلق الدفاع بشكل جيد، على عكس طريقته المعتادة والاعتماد على المرتدات واختراق الأطراف، ومنذ الدقيقة الأولى كان هناك جبهة مخترقة للاتحاد، وسوء تمركز واضح للاعبي الفريق السكندري".

واكد: "وسام ابوعلي مهاجم جيد يضغط على المدافعين، بعكس موديست تماما وكهربا الذي قدم مستوى جيد لكنه لم يقم بالضغط على دفاع الخصم، والمهاجم الفلسطيني مفيد للأهلي ويعطي رتم جيد للفريق، وأداء الأهلي كان جيدًا وحالة الفريق أصبحت جيدة".

وتابع: "قوام الأهلي ثابت منذ فترة طويلة، وعندما يكون هناك تدوير فأنه لا يوجد فارق كبير في الأداء، ونجاح عمر كمال في مركز الظهير الأيسر بسبب حالة الفريق، رغم وجود تساؤلات عن كريم الدبيس، وأتمنى أن يصل الفريق لمواجهة الترجي وهو في أفضل حالاته".

وأتم: "كريم فؤاد لاعب جيد ومن الصعب مشاركته كظهير أيمن، في ظل وجود أكثر من لاعب، ومن الصعب وجود كريستو مع الأهلي في الموسم القادم بعدما يتخطى السن، وكذلك هناك قندوسي مع التفكير في ضم مدافع اجنبي، وكريستو لاعب جيد ويحتاج للمشاركة بصفة مستمرة".