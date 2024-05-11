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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدرب منتخب البرازيل، دوريفال جونيور، عن قائمة تضم 23 لاعبًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، التي ستُقام في الولايات المتحدة هذا الصيف بين يومي 20 يونيو و14 يوليو.

غيابات بالجملة في قائمة البرازيل لكوبا امريكا

شهدت القائمة غياب كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، ونجم ريال مدريد السابق.

وتتواجد معظم اللاعبين الذين تم استدعاؤهم اليوم في الدوريات الإسبانية والإنجليزية والبرازيلية.

ويتنافس "السيليساو" في المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا، إلى جانب كولومبيا وباراغواي وكوستاريكا.

وتضم القائمة اللاعبين التالية:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) - بينتو (أتلتيكو باراناينسي) - إديرسون (مانشستر سيتي).

خط الدفاع: دانيلو (يوفنتوس) - يان كوتو (جيرونا) - جيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو) - فينديل (بورتو) - بيرالدو (باريس سان جيرمان) - إيدير ميليتاو (ريال مدريد) - جابرييل ماجاليس (آرسنال) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: أندرياس بيريرا (فولهام) - برونو جيماريش (نيوكاسل) - دوجلاس لويز (أستون فيلا) - جواو جوميز (وولفرهامبتون) - لوكاس باكيتا (وست هام).

خط الهجوم: إندريك (بالميراس) - إيفانيلسون (بورتو) - جابرييل مارتينيلي (آرسنال) - رافينيا (برشلونة) - رودريجو (ريال مدريد) - سافينيو (جيرونا) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).