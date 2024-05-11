أول تعليق من خورخي خيسوس بعد تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - عبر البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال السعودي عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه لقب دوري روشن السعودي للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

أول تعليق من خورخي خيسوس بعد تتويج الهلال

المدرب البرتغالي قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية مباراة فريقه أمام الحزم والذي فاز فيها بنتيجة 4-1 وأعلنت تتويج الزعيم بطلًا للدوري السعودي:"أبارك لجميع جماهير ومنسوبي النادي تحقيقنا لقب الدوري، اللقب الذي جاء بعد 11 شهر من العمل الجاد".

وأضاف:"هذه أول بطولة دوري أفوز بها في السعودية، لقد جئت من أجل هذا الأمر".

وتابع:"أقول لجماهير الهلال لديكم نادي عظيم يوجد لديه أساسات كبيرة بقيادة فهد بن نافل وفهد المفرج وفريق عمل عظيم".

وواصل:"هدف فريق العمل من بداية الموسم هو المنافسة على كل البطولات، ورغم أن في بداية الموسم لم نكن مكتملين الصفوف، إلا أننا نظمنا أنفسنا بعد ذلك حتى فزنا بلقب الدوري الأقوى".

وزاد:"يجب أن لا ننسى أن اللاعبين المتواجدين بإمكانياتهم الكبيرة، ساهموا بشكل مباشر بالفوز بلقب الدوري".

وأشار:"مع الوقت أي شخص يتغير، والوقت هو من الممكن الذي غير من بعض صفاتي، لكن المفارقة هي عندما غادرت في الفترة الأولى كان الهلال متصدر الترتيب، والآن حققت معه الدوري".

وحول تجديد عقده مع النادي قال خيسوس:"الأسبوع المقبل سيحضر المحامي الخاص بي لمناقشة مسألة تجديد عقدي مع النادي".

وأوضح:"لم نخسر هذا العام سوى مرة واحدة، ونرغب في تحقيق الدوري دون أي خسارة".

واستمر في حديثه:"نحن أبطال أقوى نسخة للدوري السعودي ونأمل أن يكون التتويج يليق بذلك في آخر مباراة على أرضنا، نتمنى أن يكون التتويج بنفس قيمة هذه النسخة".

وواصل:"لا أفكر في إراحة اللاعبين خلال المباريات المتبقية في الدوري من أجل التحضير لنهائي كأس الملك، سألعب المباريات المقبلة بنفس التشكيلة المعتادة، مع إشراك بعض العناصر التي لم تلعب دقائق كثيرة".

وأكمل حديثه:"قدمنا موسم كبير في الدوري، لم نخسر أي مباراة حتى الآن، كما أن الهلال هو الأقوى هجومًا والأقوى دفاعًا".