نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أحمد الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن التشخيص المبدئي لإصابة حارس الفريق الدولي أحمد الشناوي خلال مباراة المصري، هي عبارة عن آلام في كعب القدم، خلال إحدى الكرات العرضية.

إصابة أحمد الشناوي أمام بيراميدز

وخرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من لقاء المصري باستاد برج العرب في إطار الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز، وشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.

أوضح المنيري أن الحارس سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة على موضع الإصابة بعد عودة الفريق للقاهرة، للاطمئنان بشكل كامل على الحارس.