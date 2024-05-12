نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة تولوز بعد قليل في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.



وخسر باريس مؤخرا على بوروسيا دورتموند بهدف نظيف وودع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي.



يحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة بينما يحتل تولوز المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة.



وجاء تشكيلة باريس سان جيرمان علي النحو الآتي:

حراسة المرمى: ارناو تيناس.

الدفاع: زاجي وسكرينيار ودانيلو وموكيلي

الوسط: أوجارتي وسولير ولي كانج وأسينسيو

الهجوم: كليان مبابي وباركولا

