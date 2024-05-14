نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد| دوت الخليج الرياضي يكشف قيمة راتب كيليان مبابي وحقيقة ارتداء الرقم (9) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني اتفاقه النهائي مع صفقة القرن المنتظرة من المواسم الماضية، والخاصة بالفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وشهدت إعلان اقتراب اللاعب من ريال مدريد جدلا واسعا حول وجود أزمة داخل غرف خلع الملابس بسبب قدوم اللاعب ووضعه المنتظر داخل الفريق، بجانب راتبه الضخم.

- دوت الخليج يكشف قيمة صفقة مبابي

وأكد برنامج الشيرنجيتو في حديث خاص للفجر الرياضي:" غرفة ملابس ريال مدريد متحدة للغاية في الوقت الحالي ولا ينبغي أن يؤثر وصول مبابي عليها".

وواصل:" يعرف مبابي أنه يصل إلى غرفة تبديل الملابس مع لاعبين رائعين فازوا بالعديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا ولم يفز بأي منها بعد، إنه يعرف كامافينجا وتشواميني وميندي وقد طلب منهم بالتأكيد مساعدته في التعرف على زملائه الجدد بأفضل طريقة ممكنة".

وتحدث عن تخفيض راتب مبابي قائلا:" الأرقام ليست معروفة بعد، ما هو واضح هو أن مبابي سيخفض راتبه كثيرًا ليتناسب مع جدول رواتب لاعبي ريال مدريد الكبار (نحو 10-12 مليون يورو)، سيحصل على مكافأة توقيع يمكن تقسيمها على كل سنة من عقده (ربما 5 سنوات من العقد)".

وأختتم:" في الواقع لا أحد يرتدي الرقم 9، في العام المقبل سيكون مبابي أو إندريك، يعتمد على مستقبل لوكا مودريتش".

