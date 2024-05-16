نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة العلاقات مرة أخرى.. شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن محمد صلاح وحسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل، للجماهير التي تنتظر عودة محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي من جديد لمباريات منتخب مصر، وعن موعد انضمامه للمعسكر المقبل.

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن محمد صلاح وحسام حسن

وصرح أحمد شوبير خلال برنامجه ملعب أون تايم المذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس قائلا:" تم الانتهاء من مشكلة محمد صلاح، وسينضم لمعسكر المنتخب المصري وفقًا للاجندة الدولية، وسيتواحد في المعسكر الجاري".

واختتم حديثه: "على مسئوليتي محمد صلاح تعافى من الإصابة بشكل كامل، وكانت هي العائق في الفترة الماضية وكانت سبب غيابه ولكن سيقود منتخب مصر في مباراتي بوركينا وغينيا".

وغاب محمد صلاح نجم منتخب مصر عن معسكر الفراعنة الأخير بسبب الإصابة التي تعرض لها، ولكن انتشرت أقاويل خلال الفترة الماضية عن أن السبب الحقيقي عن غيابه هو خلافه مع المدرب حسام حسن.