نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقوة الضاربة.. ديشامب يعلن قائمة منتخب فرنسا لأمم أوروبا "يورو 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن قائمة اللاعبين لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا، وشهدت القائمة مفاجأة من العيار الثقيل بعودة نجم خط الوسط نجولو كانتي لاعب فريق اتحاد جدة، بعد غياب طويل دام لمدة عامين من المشاركة مع منتخب بلاده.

ويستعد المنتخب الفرنسي للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو من هذا العام، حيث يتواجد منتخب الديوك في المجموعة الرابعة ضمن منتخبات بولندا والنسما وهولندا.

قائمة منتخب فرنسا المشاركة في كأس أمم أوروبا 2024:-

حراسة المرمى: مايك مانيان- بريس سامبا- ألفونس أريولا.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- ويليام ساليبا- إبراهيما كوناتي- دايو أوباميكانو- بينجامين بافارد- جول كوندي- فيرلاند ميندي- جوناثان كلاوس.

خط الوسط: أنطوان جريزمان- إدواردو كامافينجا- أوريلين تشواميني- وارن زائير إيمري- أدريان رابيو- يوسف فوفانا- نجولو كانتي.

خط الهجوم: كيليان مبابي- عثمان ديمبيلي- أوليفيه جيرو- ماركوس تورام- برادلي باركولا- كينغسلي كومان- راندال كولو مواني

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي سوف يبدأ مشواره في بطولة اليورو، بمواجهة النمسا في الجولة الاولى يوم 17 يونيو المقبل، بعدها يواجه المنتخب الهولندي، ثم بولندا يوم 25 في آخر مرحلة من دور المجموعات.