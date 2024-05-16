كانتي يعود لتمثيل منتخب بلاده فرنسا بعد غياب سنتين في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - ويسعى ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا من أجل الاستعانة بأفضل العناصر لحصد اللقب القاري.

نجولو كانتي يعود للمنتخب من جديد

ودخل اللاعب الدولي نجولو كانتي لاعب خط وسط اتحاد جدة السعودي لخيارات منتخب بلاده بعد غياب لمدة عامين.

وغاب اللاعب الدولي عن صفوف بلاده منذ عامين وتحديدا عقب نهاية مسيرته مع البلوز في يونيو 2022، لتأتي الاعتقادات بنهاية مسيرته الدولية.

وغاب كانتي عن الملاعب لمدة عام كامل بسبب الإصابة، موضحة أن كانتي استعاد لياقته البدنية نسبيا بعد خوض 41 مباراة مع "العميد" هذا الموسم، ما دفع ديشامب إلى التفكير في ضمه لقائمة الديوك.