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أحمد جودة - القاهرة - عاجل :حقيقة عودة أبو تريكة لمصر ..الموقف القانوني لعودة أبو تريكة

تصدر خبر رفع اسم النجم الرياضي محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب، محرك البحث الشهير "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان المحامي خالد علي قرار محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الجنايات السابق بإدراجه على تلك القوائم.

وجاء هذا القرار في القضية الشهيرة التي شغلت الرأي العام، والتي اتهم فيها أبو تريكة بتمويل جماعة الإخوان المسلمين.

وترصد لكم بوابة دوت الخليج حقيقة موقف عودة أبو تريكة لمصر بعد رفع أسم أبو تريكة و١٥٠٠ آخرين من على قوائم الإرهاب.

هل يمكن لأبو تريكة العودة إلى مصر ؟



أكد إسماعيل بركة، المحامي بالنقض، أنه بعد حذف اسم أب تريكة من قوائم الإرهاب، أصبح بإمكانه العودة إلى مصر دون القبض عليه أو عرضه على نيابة أمن الدولة.

وأوضح بركة أن رفع اسم أبو تريكة من القوائم يعني أنه قد خضع لتحقيقات أمنية على أعلى مستوى للتأكد من عدم انضمامه لأي جماعة إرهابية، مشيرًا إلى أن التهم التي وجهت إليه سابقًا كانت تستند إلى تحريات مبدئية وليست نهائية.

وأضاف بركة أن إلغاء محكمة النقض لقرار إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب يعني إلغاء جميع آثاره، بما في ذلك التحفظ على أمواله أو أي ممتلكات أخرى له. وبالتالي، لا يجوز احتجازه أمنيًا أو التعرض له إلا إذا ظهرت أدلة جديدة تدعم اتهامه بالإرهاب.

وأشار بركة إلى أنه خلال الفترة الماضية، اتضح للجميع أن ما نسب إلى أبو تريكة كان نتيجة تعاطفه فكريًا مع كيان غير قانوني، وليس انضمامًا له. كما أكد أنه لم يكن لأبو تريكة أي نشاط مع هذا الكيان.

القصة الكاملة حول رفع أسم أبو تريكة من على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، بقبول طعن 1500 متهم من جماعة الإخوان المسلمين سبق إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وإلغاء قرار المنع من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة.

رفع أسم اللاعب الدولي أبو تريكة من على قوائم الإرهاب

ويضم المتهمون لاعب المنتخب الوطني السابق محمد أبوتريكة، وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية. كما تقدم 121 متهمًا آخر، من بينهم ابنتا الدكتور يوسف القرضاوي، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا باكينام الشرقاوي، بطعن على قرار محكمة الجنايات بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وبهذا القرار، أمرت محكمة النقض بإعادة نظر قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب أمام محكمة جنايات أخرى.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارًا في وقت سابق بإدراج العديد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وقد تقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة، وصدر حكم اليوم بقبول الطعن وإعادة النظر مرة أخرى في قضيتهم.