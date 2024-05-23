إكرامي فرج مديرًا فنيًا للسكة الحديد للكرة النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسئولو نادي السكة الحديد تعيين إكرامي فرج مديرًا فنيًا لفريق السكة الحديد لكرة القدم النسائية، ذلك ضمن إستعدادات السكة الحديد للموسم الجديد والذي يشارك في دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية.

إكرامي فرج مديرًا فنيًا للسكة الحديد

وتقرر تشكيل الجهاز الفني لفريق السكة الحديد للكرة النسائية كالتالي: اكرامى فرج مدير فني وآيات عبد الخالق المدرب العام للفريق، هاله على دكتوره الفريق، شيرين شحاته مدربه، ومنال رزق مدربه، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، وامانى بسيونى المدير الادارى للفريق.

وجدير بالذكر أن فريق السكة الحديد لكرة القدم النسائية كان قد شارك خلال الثلاث مواسم الماضية بدوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية وكان ضمن الفرق التي تنافس بقوك على الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية تحت قيادة محمد الجندي المدير الفني السابق للسكة الحديد للكرة النسائية.