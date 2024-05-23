نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يختار المهاجم الأمثل للأهلي في مباراة الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، عن مباراة الأهلي والترجي التونسي، والتي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي

وتُقام المباراة بين فريقي الأهلي والترجي، يوم السبت المقبل 25 مايو، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تصريحات أحمد حسام ميدو

وقال ميدو خلال تصريحات إذاعية؛ الأنسب لتشكيل الأهلى المهاجم وسام أبو على على حيث يمتلك موهبة عالية جدًا برفقة الجنوب أفريقى بيرسى تأو الذى يمتلك خبرات كبيرة فى المباريات الكبيرة وحسين الشحات وكريم فؤاد من آفضل العناصر لتعويض غياب التونسى على معلول.

وتابع: من الصعب حاليا العودة للتدريب مرة أخرى بسبب انشغالى ببعض المشاريع الخاصة بكرة القدم سوف تخدم الكرة المصرية مستقبلًا.