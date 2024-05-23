نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستضيف فريق الاتحاد، منافسه فريق ضمك، اليوم الخميس 23 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحل فريق الاتحاد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، بينما يأتي فريق ضمك في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

تُقام المباراة بين فريقي الاتحاد وضمك في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد ضمك

حراسة المرمى: المحاسنة.

خط الدفاع: الصقور، الموسى، كادش، الشنقيطي.

خط الوسط: كانتي، الناشري، العمري.

خط الهجوم: الصحفي، رومارينيو، جوتا.