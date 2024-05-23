نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: تفاوضنا مع مساعد جوارديولا لتدريب القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة عن بعض الأسماء المرشحة التي دخلت إدارة الفريق في مفاوضات معاها قبل التعاقد مع جوزيه جوميز في الموسم الحالي.

كما تحدث عم تطورات ملف تجديد عقد نجم الفريق أحمد سيد زيزو في الفترة القادمة.

عضو الزمالك يكشف مفاوضات مساعد جوارديولا

وأكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات عبر إذاعة أون تايم سبورتس:" الجميع داخل مجلس الزمالك له موقف واحد وهو تجديد عقد أحمد سيد زيزو وعدم الموافقة على رحيله".

وتابع:" لا بد أن يكون الأمر متبادل من لللاعب أيضا أن تكون أولوياته الاستمرار معانا".

وواصل:" قبل التعاقد مع جوميز، دخلنا في مفاوضات مع مساعد العبقري بيب جوارديولا، ومدرب منتخب السويد، والمدرب البرتغالي تأقلم سريعا مع الفريق".

وأختتم:" حتى الآن جوميز لم يسلم لنا التقرير الخاص بالصفقات الجديدة التي يرغب في التعاقد معاها، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".