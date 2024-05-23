نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حُسم الأمر.. بايرن ميونخ يستقر على خليفة توخيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مسئولو إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني على خليفة توماس توخيل، المدير الفني للفريق خلال الفترة القادمة.

وأصبح توخيل على بعد خطوات قليلة من ترك قيادة نادي بايرن ميونيخ الألماني وذلك بعد تذبذب مستوى الفريق مؤخرًا تحت قيادته ووجود غضب عند بعض الأعضاء من فترته مع البافاري.

بديل توخيل في بايرن ميونيخ

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن بايرن ميونخ يسعى إلى التعاقد مع فينسنت كومباني مدرب بيرنلي، لتدريب الفريق في الموسم المقبل بعد رحيل توماس توخيل عنه.

‏وذكر الإعلامي فلوريان بليتنبيرغ أن بايرن قام بتقديم عقد لـ كومباني حتى عام 2027 وجاهز للتوقيع بمجرد توصل الناديين إلى اتفاق.

وعلى الجهة الأخرى فإن بيرنلي متمسك في الحصول على 20 مليون يورو للتخلي عن كومباني بينما الألماني يرفض دفع أكثر من 10 مليون فقط، ولا تزال المفاوضات بينهما مستمرة حتى الآن.