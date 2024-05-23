انت الأن تتابع خبر هل ستؤثر جدولة الدوري وتتويج الهلال على اللاعبين... المسمار يصدم الجميع بإجابة غير متوقعة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبدى الناقد الرياضي عيسى المسمار استياءه من جدول مباريات الدوري السعودي، معتبراً إياه غير مناسب. وأكد أن تتويج الهلال بلقب الدوري قبل نهائي كأس الملك لن يؤثر على معنويات لاعبيه.

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