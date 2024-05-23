انت الأن تتابع خبر هل ستؤثر جدولة الدوري وتتويج الهلال على اللاعبين... المسمار يصدم الجميع بإجابة غير متوقعة ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أبدى الناقد الرياضي عيسى المسمار استياءه من جدول مباريات الدوري السعودي، معتبراً إياه غير مناسب. وأكد أن تتويج الهلال بلقب الدوري قبل نهائي كأس الملك لن يؤثر على معنويات لاعبيه.
التفاصيل:
- انتقد المسمار جدول مباريات الدوري، معتبراً أنه لم يكن مناسباً.
- أكد أن تتويج الهلال بلقب الدوري قبل نهائي كأس الملك لن يؤثر على معنويات لاعبيه.
- شدد على أن لاعبي الهلال معتادون على خوض المنافسات المتتالية، وأن هذا الأمر لن يؤثر على أدائهم.
- أشار إلى أن الهلال يمتلك فريقاً قوياً قادرًا على التعامل مع مختلف الضغوطات.
- ملاحظات: