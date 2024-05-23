وست هام يعين لوبيتيغي مدرباً

وست هام يعين لوبيتيغي مدرباًأعلن نادي وست هام يونايتد تاسع الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم تعيين المدرب السابق لنادي ريال مدريد والمنتخب الإسباني خولن لوبيتيغي على رأس الإدارة الفنية لفريقه خلفًا للاسكتلندي ديفيد مويس المنتهي عقده.

وكان الإسباني البالغ من العمر 57 عامًا من دون فريق منذ تركه ولفرهامبتون عقب المرحلة السادسة من الموسم المنتهي الأحد الماضي.

وسيبدأ لوبيتيغي العمل رسميًّا مع فريقه الجديد في الأول من يوليو المقبل.

وقال رئيس وست هام ديفيد سوليفان: إن تعيين لوبيتيغي "سيضمن فرصة قوية للبناء على التقدم الإيجابي الذي تم إحرازه في المواسم الأخيرة".

وكان وست هام أعلن مطلع الشهر الحالي أن مويس سيترك منصبه "باتفاق متبادل" عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي بعد أربعة مواسم على رأس إدارته الفنية قاده خلالها إلى الفوز بلقب مسابقة كونفرنس ليغ في يونيو الماضي، وهو أول لقب كبير للنادي منذ أن فاز بكأس إنكلترا قبل 43 عامًا.