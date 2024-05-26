نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من محمد الشناوي بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التتويج بلقب دوري أبطال ‏إفريقيا هو أفضل هدية يقدمها لاعبو الفريق إلى الجماهير، وقدم التهنئة إلى مجلس الإدارة ‏والجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز باللقب الـ12.

الشناوي: خضنا النهائي على شوطين

وقال الشناوي، إن الترجي التونسي فريق قوي يمتلك تاريخا عريضا على مستوى القارة، وأن الأهلي خاض النهائي على ‏شوطين، الأول في تونس «مباراة الذهاب» وانتهى بتعادل سلبي، وشوط ثان «مباراة العودة» في ‏القاهرة انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، ليتوج الفريق باللقب.‏

وشدد الشناوي على أن الأهلي يتعرض لضغوط كبيرة من خلال مشاركاته المتواصلة في ‏البطولات، وأنه يحترم الجميع ويسعى إلى إزالة لضغوط عن زملائه بصفته قائد الفريق مع باقي ‏اللاعبين أصحاب الخبرة داخل الأهلي.‏

وشدد على أن الجيل الحالي من اللاعبين يواصلون كتابة تاريخ لهم مع النادي وتسجيل أسمائهم بأحرف من ‏ذهب في سجل البطولات التي توج بها الأهلي.‏