نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب فيليكس.. أتلتيكو مدريد يورط برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على توريط أتلتيكو مدريد الإسباني لنظيره برشلونة بسبب جواو فيليكس، حيث عقد الروخيبلانكوس الأمور على البرسا في الحفاظ على البرسا بالفترة المقبلة.

أتلتيكو مدريد يورط برشلونة بسبب جواو فيليكس

أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إلى أن فيليكس لا يرغب سوى في الاستمرار مع برشلونة الذي دافع عن ألوانه في الموسم المنصرم على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد ولسوء حظه أن وضع النادي الكتالوني المالي لا يسمح له بتلبية الطلبات التي يريدها أتلتيكو مدريد.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن جواو فيليكس صرح في أكثر من مناسبة أنه يحقق حلم طفولته باللعب في برشلونة ولكن خطة أتلتيكو مدريد تتعارض مع أحلامه ومع رغبة برشلونة في الحفاظ على وجوده في الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن خطة برشلونة الأساسية تكمن في الحصول على خدمات فيليكس مرة أخرى بنظام الإعارة من أتلتيكو مدريد لكن النادي المدريدي لا يسير في نفس الاتجاه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يرغب في الحصول على مبلغ لا يقل عن 60 مليون يورو من أجل التنازل عن خدمات فيليكس بشكل نهائي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن رغبة أتلتيكو مدريد تتعارض مع برشلونة وفيليكس، حيث يريد الروخيبلانكوس بيعه بشكل نهائي فقط دون إعارة جديدة.