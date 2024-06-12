قائمة غيابات الأهلي أمام فاركو في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - قبل أيام قليلة من مواجهة فريق فاركو، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة قوية بسبب الإصابات والغيابات التي ألمت بصفوفه، مما يجعل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، يواجه تحديات قبل هذه المواجهة المهمة.

قائمة غيابات الأهلي أمام فاركو

تأكد غياب ثلاثي هام من صفوف الأهلي، حيث لن يتمكن الثلاثي التونسي علي معلول، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والفلسطيني وسام أبو علي من المشاركة، نظرًا للإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا.

علي معلول يغيب بسبب إصابة في وتر أكيليس، بينما يعاني بيرسي تاو من إصابة عضلية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده. ومن جهة أخرى، يحتاج وسام أبو علي لفترة علاج تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.

بالإضافة إلى الثلاثي، ينضم لقائمة الغيابات الظهير الأيمن محمد هاني، الذي سيغيب للاحتفال بعقد قرانه اليوم.

فيما لا يزال موقف أليو ديانج غامضًا بشأن عودته إلى القاهرة بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو بقيادة مارسيل كولر في المباراة المؤجلة من دور NILE، حيث يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة.