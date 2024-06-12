نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيكر يحسم موقفه من عرض النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن حسم البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي موقفه من عرض النصر السعودي من أجل الانضمام إليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ولفتت شبكة فوتبول إنسايدر البريطانية أن أليسون انضم إلى ليفربول في عام 2018 قادمًا من روما الإيطالي ويرتبط بعقد مع الريدز لمدة 3 مواسم مقبلة تمتد حتى 2027.



وأكدت الشبكة البريطانية أن بيكر رفض عرضًا ضخمًا من النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت الشبكة البريطانية بأن بيكر لا ينوي الرحيل عن ليفربول ويرغب في البقاء في صفوف الريدز.



وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن النصر يقترب من حسم التعاقد مع البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي لمدة موسمين بعد رحيل دافيد أوسبينا.



وأوضحت الشبكة البريطانية أن يوفنتوس سيحصل على 5 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات تشيزني.

وألمحت الشبكة البريطانية أن تشيزني يرتبط بعقد مع يوفنتوس الإيطالي يمتد حتى 30 يونيو من عام 2025.