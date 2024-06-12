نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. الدوريات والأندية الأكثر حضورًا في كأس أمم أوروبا "البريميرليج والسيتي في الصدارة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات النسخة السابعة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا يوم الجمعة المقبل 14 يونيو الجاري، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

الدوريات والأندية الأكثر حضورًا في كأس أمم أوروبا

ويشارك في النسخة الجديدة لاعبين من مختلف دوريات العالم يتصدرهم الدوري الإنجليزي والذي يمثله 96 لاعبًا في يورو 2024، ويليه الدوري الإيطالي بـ90 لاعبًا، ثم الدوري الألماني بـ76 لاعبًا.

ويأتي في المرتبة الرابعة الدوري الإسباني بـ55 لاعبًا، بينما يمثل الدوري الفرنسي 29 لاعبًا، فيما يشارك 25 لاعبًا من الدوري التركي، و22 من الدوري التشيكي، و17 لاعبًا من دوري الشامبيونشيب الإنجليزي.

بينما يمثل الدوري النمساوي 16 لاعبًا، ويشارك 15 لاعبًا من الدوري الهولندي، ومثلهم من الدوري الأوكراني، بينما يشارك 14 لاعبًا من الدوري السعودي للمحترفين يتصدرهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

أما على مستوى تمثيل الأندية في بطولة يورو 2024، يعد نادي مانشستر سيتي الأكثر حضورًا في البطولة بـ13 لاعبًا بالتساوي مع إنتر ميلان، بينما يشارك 12 لاعبًا من باريس سان جيرمان ومثلهم من ريال مدريد، ويمثل برشلونة 11 لاعبًا في البطولة.

ويشارك 11 لاعبًا من نادي لايبزيج الألماني، و10 لاعبين من أندية أرسنال وبايرن ميونخ وباير ليفركوزن، وسلافيا براج، فيما يشارك 9 لاعبين من ليفربول، ويوفنتوس وروما.

وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 بمواجهة قوية بين منتخبي ألمانيا صاحب الأرض والضيافة ضد نظيره منتخب اسكتلندا في تمام العاشرة مساءا يوم الجمعة المقبل.