نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح يورو 2024.. فلوريان فيرتز يحقق رقمين مميزين بعد هدفه أمام أسكتلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح فلوريان فيرتز نجم منتخب ألمانيا، التسجيل لمصلحة بلاده أمام أسكتلندا في مباراة افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا، مساء اليوم الجمعة.

فيرتز ثالث لاعب يسجل الهدف الافتتاحي

تقدم منتخب ألمانيا، على حساب أسكتلندا بهدف أول سجله فلوريان فيرتز بالدقيقة “10”، قبل أن يسجل جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة “17”.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية فأن فلوريان فيرتز هو ثالث ألماني يسجّل الهدف الافتتاحي في بطولة كأس أمم أوروبا، بعد غيرد مولر في 1972 وكارل هاينز رومينيغيه في 1980.

كما أصبح فيرتز بعمر 21 عامًا و42 يومًا هو أصغر لاعبٍ يسجّل لمنتخب ألمانيا في نهائيات البطولة.