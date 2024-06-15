نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل كرواتيا المتوقع أمام إسبانيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب كرواتيا، مع منتخب إسبانيا، اليوم السبت 15 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس أمم أوروبا 2024.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا

تذاع تلك المباراة بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا عبر قناة بين سبورتس Max HD، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات يورو 2024.

تشكيل كرواتيا المتوقع لمواجهة إسبانيا