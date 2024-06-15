نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المجر وسويسرا في يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت أمس بطولة يورو 2024 والتي تستقبلها الأراضي الألمانية حتى الرابع عشر من شهر يوليو القادم 2024.



وتواجه المجر نظيرتها سويسرا في الجولة الافتتاحية في بطولة اليورو 2024، وتحديدا المجموعة الأولى.



ويتنافس المنتخبان ضمن المجموعة الأولى، والتي تتكون من منتخبات “ألمانيا – المجر – سويسرا – إسكتلندا”.



موعد مباراة المجر وسويسرا في يورو 2024



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر والقاهرة والخامسة مساء بتوقيت الرياض

ويستقبل ملعب راين إنيرجي المباراة المرتقبة بين الفريقين.



القنوات الناقلة لمباراة المجر وسويسرا في يورو 2024



تنقل المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وتحديدا قناة Bein Max1.

