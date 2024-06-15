عاجل.. حقيقة غياب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول في الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف اللاعب أحمد فتوح من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، والتي ستقام على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

تجهيز أحمد فتوح لمباراة الأهلي

وأوضح المصدر أن هناك جهودًا مكثفة من جانب طبيب الفريق، محمد أسامة، لتجهيز أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها في الكاحل مؤخرًا، بهدف لحاقه بمباراة الأهلي في مسابقة الدوري.

وأضاف المصدر أن أحمد فتوح يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف استعدادًا لمباراة القمة، وقد تأكد غيابه عن مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري البورسعيدي في الدوري.

سيتم تحديد موقفه من المشاركة في مباراة فاركو بعد إجراء فحص طبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعرض أحمد فتوح لإصابة قوية في الكاحل خلال فترة تواجده مع منتخب مصر، أثناء الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.