عاجل.. تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة ألبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ألبانيا في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في أولى جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إيطاليا ضد ألبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة ألبانيا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أليساندرو باستوني، كالافيوري، فيديريكو ديماركو.

خط الوسط: نيكولو باريلا، جورجينيو، بيليجريني.

خط الهجوم: فيدريكو كييزا، جيانلوكا سكاماكا، دافيد فراتيسي.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

تذاع مباراة منتخب إيطاليا ضد منتخب ألبانيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.

