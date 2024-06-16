نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيطاليا وإسبانيا يفوزان في يورو 2024 وجوميز يرفض مقترح بشأن نداي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

منتخب إيطاليا يهزم ألبانيا بثنائية في كأس أمم أوروبا 2024

فاز منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم أمام نظيره ألبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

التفاصيل من هنـــــــــــا

رافينيا يرد بقوة على مبابي

رد لاعب منتخب البرازيل، رافينيا، على تصريحات قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي بشأن أفضلية كأس أمم أوروبا على كأس العالم.

بدأت منافسات كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا مساء أمس الجمعة، بينما يستعد منتخب فرنسا لخوض أولى مبارياته في البطولة ضد منتخب النمسا مساء يوم الإثنين.

التفاصيل من هنــــــــــا

جوميز يرفض مقترح إدارة الزمالك بشأن إبراهيما نداي

رفض المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مقترح إدارة النادي بشأن رحيل اللاعب إبراهيما نداي. خلال الفترة الأخيرة، أبلغت إدارة النادي اللاعب برحيله الرسمي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

التفاصيل من هنـــــــــا

منتخب إسبانيا يقسو على كرواتيا بثلاثية نظيفة في يورو 2024

نجح منتخب إسبانيا في خطف أول ثلاث نقاط ثمينة له من نظيره الكرواتي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة من توقيع موراتا وفابيان رويز وكارفخال وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم كلا من إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

التفاصيل من هنــــــا

حقيقة غياب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي

كشف مصدر مسؤول في الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف اللاعب أحمد فتوح من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، والتي ستقام على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.